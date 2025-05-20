ЕС ударил санкциями по России за использование химического оружия против Украины

Европейский Союз ввел санкции против трех российских учреждений, причастных к разработке и использованию химического оружия.

Об этом говорится в официальном заявлении Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

В санкционный список попали Войска радиационной, химической и биологической защиты, 27-й научный центр и 33-й центральный научно-исследовательский и испытательный институт Министерства обороны РФ – все они входят в состав Вооруженных сил России.

Ограничительные меры ЕС против использования и распространения химического оружия теперь охватывают в общей сложности 25 человек и шесть организаций.

Такое решение принято на основании отчетов, обнародованных Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ноябре 2024 года и феврале 2025 года.

В заявлении подчеркнуто, что эти отчеты подтверждают наличие средств для подавления беспорядков, в частности химического вещества CS (2-хлоробензальмалононитрил) и родственных соединений в образцах, собранных на передовой в Украине.

Совет ЕС подчеркнул, что Россия не предоставила никаких достоверных объяснений относительно широко задокументированного использования таких веществ.

"Учитывая серьезность ситуации и с целью усиления глобального режима запрета химического оружия, ЕС призывает ОЗХО своевременно установить ответственных за использование средств для подавления беспорядков как средства ведения войны", – добавили в заявлении.

Напомним, в октябре Великобритания ввела санкции против трех российских учреждений и одного физического лица в связи с применением российскими военными химического оружия против Украины.

20 мая ЕС одобрил новый пакет санкций против России, который стал 17-м по счету после начала полномасштабного вторжения в Украину. Пакет затронет почти 200 судов "теневого флота" России, а также новые меры касаются гибридных угроз и прав человека.

Как писала "ЕвроПравда", 18-й пакет санкций против России, работа над которым уже началась в ЕС, кроме российских банков, может содержать ограничения против банков государств из-за пределов Евросоюза, которые поддерживают российскую оборонную промышленность и армию.