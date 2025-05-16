У 18-й пакет санкцій ЄС можуть увійти банки третіх країн, причетні до підтримки російської армії

18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, роботу над яким вже розпочали у ЄС, крім російських банків, може містити обмеження проти банків держав з-поза Євросоюзу, які підтримують російську оборонну промисловість та армію.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив обізнаний з процесом підготовки санкційних пакетів високопосадовець ЄС на умовах анонімності.

Банки третіх держав, які співпрацюють з підприємствами, причетними до підтримки російського оборонно-промислового комплексу та забезпечення армії, можуть увійти до 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

"У 18-й пакет санкцій проти Росії планується включити обмежувальні заходи проти російських банків і банків третіх країн, які підтримують військову машину Росії", – розповів "Європейській правді" високопосадовець ЄС.

Раніше 16 травня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що новий пакет санкцій ЄС проти Росії, що готується з метою посилення тиску на хазяїна Кремля Владіміра Путіна може включати санкції проти фінансових установ Росії.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський після розмови з президентом США Дональдом Трампом наголосив, що відмова Росії від повного й безумовного припинення вогню та вбивств повинна супроводжуватись "сильними санкціями".