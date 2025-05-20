ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії

Європейський Союз у вівторок, 20 травня, схвалив новий пакет санкцій проти Росії, який став 17 за рахунком після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це в Х написала топдипломатка ЄС Кая Каллас, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, пакет зачепить, зокрема, майже 200 суден "тіньового флоту" Росії.

"Нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини", – додала Каллас.

Глава європейської дипломатії також поінформувала про початок роботи над новими санкціями проти РФ.

"Що довше Росія вестиме війну, то жорсткішою буде наша відповідь", – підкреслила Каллас.

Як писала "ЄвроПравда", 18-й пакет санкцій проти Росії, роботу над яким вже розпочали у ЄС, крім російських банків, може містити обмеження проти банків держав з-поза Євросоюзу, які підтримують російську оборонну промисловість та армію.

16 травня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що новий пакет санкцій ЄС проти Росії, що готується з метою посилення тиску на хазяїна Кремля Владіміра Путіна, може включати санкції проти фінансових установ Росії.