ЗМІ: ЄС хоче скоротити частину закордонних представництв задля економії

Європейська служба зовнішніх дій (EEAS) хоче скоротити близько десяти своїх закордонних делегацій і близько 100 місцевих працівників в межах реформи на тлі скорочення бюджету кількох інституцій ЄС.

Про це із посиланням на відповідні документи та заяви європейських посадовців пише Politico, передає "Європейська правда".

Топдипломатка ЄС Кая Каллас представила план реорганізації EEAS посадовцям Європейської комісії минулої середи, 14 травня. За словами ознайомлених співрозмовників, вона отримала "зелене світло" на проведення реформи, яка триватиме протягом наступних двох років.

За словами першого співрозмовника, скорочення торкнеться делегацій у країнах, де ЄС більше не вважає за необхідне тримати значну кількість дипломатів і співробітників, таких як Білорусь або Лесото.

Він зазначив, що пріоритети ЄС зміщуються від допомоги в розвитку до стратегічних інтересів, таких як застосування санкцій або оборонні партнерства, і ресурси будуть перенаправлені на ці цілі.

Хоча EEAS не планує офіційно закривати жодну зі своїх 144 закордонних делегацій, близько 10 будуть скорочені до основного персоналу, такого як посол і один або два помічники, а місцеві співробітники будуть поступово звільнені, заявили обидва посадовці. В рамках цих змін деякі делегації отримають більше персоналу.

За словами другого співрозмовника, близько 100 місцевих співробітників, ймовірно, будуть скорочені в два етапи в 2026 і 2027 роках.

Скорочення делегації до основного персоналу, який працюватиме з дому, а не з офісу ЄС, рівнозначне закриттю цих делегацій, додав він.

Як зазначає видання, цей план реформи передбачає значно м’якші зміни, ніж попередній її варіант, що розглядався торік і передбачав звільнення до 800 людей.

За словами одного з посадовців, очікується, що за перший рік реформи ЄС заощадить приблизно 20 млн євро, а протягом наступних трьох років – близько 9 млн. При цьому деякі делегації, навпаки, можуть отримати додатковий персонал – особливо в країнах, що відіграють важливу роль у дотриманні санкцій проти Росії.

Також зазначається, що у ширшому контексті скорочення штатів пов’язане з небажанням держав-членів збільшувати фінансування інституцій ЄС та необхідністю спрямувати більше ресурсів на оборонні ініціативи. Офіційних коментарів Єврокомісія щодо цього поки що не надавала.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року Politico писало, що Єврокомісія нібито пропонує скоротити персонал представництв ЄС по всьому світу з міркувань економії та підсилення стратегічно найважливіших посольств. У Євросоюзу є загалом 145 представництв у різних країнах світу.