СМИ: ЕС хочет сократить часть зарубежных представительств для экономии

Европейская служба внешних действий (EEAS) хочет сократить около десяти своих зарубежных делегаций и около 100 местных сотрудников в рамках реформы на фоне сокращения бюджета нескольких институтов ЕС.

Об этом со ссылкой на соответствующие документы и заявления европейских чиновников пишет Politico, передает "Европейская правда".

Топ-дипломат ЕС Кая Каллас представила план реорганизации EEAS чиновникам Европейской комиссии в минувшую среду, 14 мая. По словам осведомленных собеседников, она получила "зеленый свет" на проведение реформы, которая продлится в течение следующих двух лет.

По словам первого собеседника, сокращение коснется делегаций в странах, где ЕС больше не считает необходимым держать значительное количество дипломатов и сотрудников, таких как Беларусь или Лесото.

Он отметил, что приоритеты ЕС смещаются от помощи в развитии к стратегическим интересам, таким как применение санкций или оборонные партнерства, и ресурсы будут перенаправлены на эти цели.

Хотя EEAS не планирует официально закрывать ни одну из своих 144 зарубежных делегаций, около 10 будут сокращены до основного персонала, такого как посол и один или два помощника, а местные сотрудники будут постепенно уволены, заявили оба чиновника. В рамках этих изменений некоторые делегации получат больше персонала.

По словам второго собеседника, около 100 местных сотрудников, вероятно, будут сокращены в два этапа в 2026 и 2027 годах.

Сокращение делегации до основного персонала, который будет работать из дома, а не из офиса ЕС, равносильно закрытию этих делегаций, добавил он.

Как пишет издание, этот план реформы предусматривает значительно более мягкие изменения, чем предыдущий ее вариант, который рассматривался в прошлом году и предусматривал увольнение до 800 человек.

По словам одного из чиновников, ожидается, что за первый год реформы ЕС сэкономит примерно 20 млн евро, а в течение следующих трех лет – около 9 млн. При этом некоторые делегации, наоборот, могут получить дополнительный персонал – особенно в странах, которые играют важную роль в соблюдении санкций против России.

Также отмечается, что в более широком контексте сокращение штатов связано с нежеланием государств-членов увеличивать финансирование институтов ЕС и необходимостью направить больше ресурсов на оборонные инициативы. Официальных комментариев Еврокомиссия по этому поводу пока не давала.

Напомним, в ноябре 2024 года Politico писало, что Еврокомиссия якобы предлагает сократить персонал представительств ЕС по всему миру из соображений экономии и усиления стратегически важнейших посольств. У Евросоюза в целом есть 145 представительств в разных странах мира.