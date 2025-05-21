У Латвії створили морський полігон для випробування новітніх військових технологій

У Латвії створено Шкедський морський полігон, де випробовуватимуть системи дронів, що забезпечить для Національних збройних сил і союзників можливість проводити випробування новітніх технологій у реальних умовах.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на Міноборони Латвії повідомляє портал Delfi.

Як зазначив глава відомства Андріс Спрудс, в умовах сучасних загроз це важливий крок для зміцнення обороноздатності країни.

"Створивши нове місце для тестування в реальних умовах інновацій у сфері морських дронів для національних і союзних сил, ми посилюємо і розвиток інновацій в оборонній промисловості", – додав міністр.

Перші випробування на морському полігоні заплановані в другій половині червня, а потім вони проводитимуться регулярно.

Як повідомлялося, міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне висловила впевненість у тому, що створення нових полігонів в країні прискориться, щойно стане очевидним їхнє практичне значення.

Нагадаємо, наприкінці минулого року прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що будівництво системи укріплень "Східний щит" на кордонах з РФ та Білоруссю почалось.