В Латвии создали морской полигон для испытания новейших военных технологий

В Латвии создан Шкедский морской полигон, где будут испытывать системы дронов, что обеспечит Национальным вооруженным силам и союзникам возможность проводить испытания новейших технологий в реальных условиях.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на Минобороны Латвии сообщает портал Delfi.

Как отметил глава ведомства Андрис Спрудс, в условиях современных угроз это важный шаг для укрепления обороноспособности страны.

"Создав новое место для тестирования в реальных условиях инноваций в сфере морских дронов для национальных и союзных сил, мы усиливаем и развитие инноваций в оборонной промышленности", – добавил министр.

Первые испытания на морском полигоне запланированы на вторую половину июня, а затем будут проводиться регулярно.

Как сообщалось, министр обороны Литвы Довиле Шакалиене выразила уверенность в том, что создание новых полигонов в стране ускорится, как только станет очевидным их практическое значение.

Напомним, в конце прошлого года премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что строительство системы укреплений "Восточный щит" на границах с РФ и Беларусью началось.