Литва планує прискорити будівництво нових військових полігонів

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне висловила впевненість у тому, що створення нових полігонів в країні прискориться, щойно стане очевидним їхнє практичне значення.

Заяву очільниці литовського оборонного відомства наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

У зв'язку зі зростанням чисельності союзницьких військових контингентів у Литві, призову і резерву, а також із придбанням нової військової техніки система оборони шукає місце для нового військового полігону, здатного приймати підрозділ розміром із бригаду.

"Я сподіваюся, що будівництво нових полігонів на нашому національному рівні прискориться, коли ми побачимо, наскільки вони необхідні і яке практичне значення мають", – зазначила міністерка.

У січні Шакалієне заявляла, що для тренування литовських військових Литва хотіла би використовувати інфраструктуру союзників – зокрема, таких країн як Німеччина.

А минулого року у Литві допустили переселення жителів через будівництво нових полігонів.