Фінляндія звела перші 35 км паркану на кордоні з Росією

Фінляндія завершила будівництво перших 35 кілометрів паркану, який вона споруджує на закритому східному кордоні з Росією, щоб зупинити мігрантів.

Про це агентству Reuters повідомили у фінській Прикордонній службі, пише "Європейська правда".

Фінляндія розпочала будівництво паркану на російському кордоні у 2024 році у відповідь на міграційний тиск, інспірований Москвою.

Паркан має на меті стримати мігрантів, які прагнуть потрапити до Фінляндії з Росії за межами пунктів пропуску.

Огорожа складається з металевих секцій висотою 3,5 метра, увінчаних метровим колючим дротом, і оснащена камерами, датчиками, гучномовцями та світловими сигналами.

Фото: Reuters

"Прикордонний бар'єр абсолютно необхідний для забезпечення безпеки кордону", – заявив Reuters керівник оперативного управління Прикордонної служби Фінляндії Самуель Сіл'янен.

За його словами, наявність огорожі полегшує прикордонний огляд і здатність діяти "в разі порушення кордону або прикордонного інциденту".

Передбачалось, що будівництво паркану на кордоні Фінляндії з Росією буде завершене до кінця 2026 року, але наразі воно відбувається з випередженням графіка.

Фінляндія закрила свої сухопутні кордони з Росією наприкінці 2023 року на невизначений термін.