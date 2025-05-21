Фінляндія звела перші 35 км паркану на кордоні з Росією
Новини — Середа, 21 травня 2025, 16:51 —
Фінляндія завершила будівництво перших 35 кілометрів паркану, який вона споруджує на закритому східному кордоні з Росією, щоб зупинити мігрантів.
Про це агентству Reuters повідомили у фінській Прикордонній службі, пише "Європейська правда".
Фінляндія розпочала будівництво паркану на російському кордоні у 2024 році у відповідь на міграційний тиск, інспірований Москвою.
Паркан має на меті стримати мігрантів, які прагнуть потрапити до Фінляндії з Росії за межами пунктів пропуску.
Огорожа складається з металевих секцій висотою 3,5 метра, увінчаних метровим колючим дротом, і оснащена камерами, датчиками, гучномовцями та світловими сигналами.
"Прикордонний бар'єр абсолютно необхідний для забезпечення безпеки кордону", – заявив Reuters керівник оперативного управління Прикордонної служби Фінляндії Самуель Сіл'янен.
За його словами, наявність огорожі полегшує прикордонний огляд і здатність діяти "в разі порушення кордону або прикордонного інциденту".
Передбачалось, що будівництво паркану на кордоні Фінляндії з Росією буде завершене до кінця 2026 року, але наразі воно відбувається з випередженням графіка.
Фінляндія закрила свої сухопутні кордони з Росією наприкінці 2023 року на невизначений термін.