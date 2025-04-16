Фінляндія і далі триматиме кордон з Росією закритим

Фінляндія заявила в середу, що залишає свій східний кордон із Росією закритим до подальших розпоряджень.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві фінського уряду у середу.

Фінляндія закрила свої сухопутні кордони з Росією наприкінці 2023 року на тлі все більшої кількості прибулих з таких країн, як Сирія та Сомалі.

Фінляндія звинуватила Москву в тому, що вона використовує міграцію як зброю проти країни у відповідь на її вступ до НАТО, але Кремль заперечує це твердження.

"Ризик того, що інструменталізована міграція відновиться і розшириться, як це спостерігалося раніше, залишається ймовірним", – йдеться в заяві уряду.

Фінський уряд заявив, що буде регулярно оцінювати ситуацію і скасує або змінить рішення, якщо його відкриття більше не становитиме "серйозної загрози національній безпеці або громадському порядку".

Фінляндія також ввела закон про надзвичайний стан, який дозволяє їй відхиляти заяви про надання притулку від мігрантів, які перетинають закритий кордон з Росією, і відправляти їх назад.

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає правильним рішення уряду тримати закритим кордон з Росією, адже воно допомогло запобігти ескалації.