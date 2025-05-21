"Політичний перелом": польська міністерка підбила підсумки ексгумації на Тернопільщині

Польська міністерка культури Ганна Врублевська назвала завершені ексгумаційні роботи в нині неіснуючому селі Пужники Тернопільської області подією надзвичайної історичної ваги.

Про це вона сказала на пресконференції, коментуючи ексгумацію у Пужниках, передає "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Під час ексгумації у Пужниках було розкопано останки щонайменше 42 осіб – жінок, чоловіків і дітей.

"Завершені ексгумаційні роботи в колишньому селі Пужники є подією надзвичайної історичної ваги для всіх нас. Вони проводилися в дуже складних умовах, нестабільної ситуації в Україні, яка вже третій рік захищається від російської агресії. Але для всіх нас це соціальний, політичний, дипломатичний, але також і психологічний прорив, який є результатом багаторічних переговорів", – сказала Врублевська.

"Я вірю, що це матиме вирішальне значення для турботи про історичну пам'ять", – підкреслила очільниця Міністерства культури і національної спадщини.

Вона зазначила, що "цей прорив був би неможливий без величезної відданості багатьох людей". Вона подякувала всім фахівцям, археологам, антропологам, які проводили ексгумаційні роботи в Україні.

"Від самого початку ми наголошували і наголошуємо на тому, що робота в Пужниках матиме вирішальне значення для подальших погоджень на проведення розвідувальних та ексгумаційних робіт. Сьогодні я можу з повним переконанням сказати, що разом ми розробили стандарти і добрі практики, які можуть слугувати зразком", – підкреслила Врублевська.

Вона нагадала, що "на цей момент 26 заявок, поданих суб'єктами з польської сторони, і 3 – з української, перебувають у процесі затвердження".

"Завершена на цьому етапі робота в Пужниках, підкреслимо, показала, що така складна тема, у винятково складний час, може бути реалізована в умовах порозуміння і довіри. Довіри, яка є між нами, яка принесе свої плоди і в майбутньому", – зазначила вона.

"На рівні обласних адміністрацій України ми маємо 6 погоджень на проведення пошуків і 1 на ексгумацію", – додала міністерка.

Нагадаємо, 24 квітня у Тернопільській області, на території нині неіснуючого села Пужники, розпочали ексгумувати останки поляків, що загинули у 1945 році.

Питання ексгумацій роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею. Польська влада, очолювана Дональдом Туском, тисла на Київ з вимогою скасувати мораторій.

Цей мораторій було введено у відповідь на масове нищення українських пам’ятників у Польщі у 2015-2017 роках і через неналежне розслідування цих злочинів.

У Варшаві навіть говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.