В Україні почали першу за багато років ексгумацію останків поляків

У четвер вранці у Тернопільській області, на території нині неіснуючого села Пужники, розпочали ексгумувати останки поляків, що загинули у 1945 році.

Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM, пише "Європейська правда".

Ексгумаційні роботи проводить польсько-українська група дослідників, до складу якої входять, зокрема, судові медики, археологи, генетики та антропологи.

З польської сторони на місці працюють дослідники з Фонду "Свобода і демократія", науковці з Поморського медичного університету та представники Інституту національної пам'яті. У роботах також беруть участь представники української фундації "Волинські старожитності".

"У Пужниках загинули польські громадяни, чиї особи встановлено. Ми хочемо встановити всіх жертв тієї драматичної ночі 1945 року і провести гідне поховання. На це чекають родини, які живуть і долучаються до процесу, наприклад, передаючи генетичний матеріал", – сказав перед початком ексгумації Мацей Врубель, державний секретар польського Міністерства культури і національної спадщини.

За оцінками, під час трагічних подій у 1945 році у Пужниках загинули близько 80 осіб.

Роботи є непростими, оскільки кладовище і масове поховання, тобто місце, де проводять ексгумації, розташовані посеред лісу. Саме транспортування туди кількох тонн спеціалізованого обладнання було складним завданням.

Погана погода могла би стати викликом, ускладнивши доїзд. Однак сьогодні вранці на Тернопільщині погода сонячна.

Нагадаємо, у відповідь на масове нищення українських пам’ятників у Польщі у 2015-2017 роках і через неналежне розслідування цих злочинів Україна ввела так звані мораторії на проведення пошукових робіт та ексгумацій останків поляків, які були вбиті у 1943-45 роках бійцями УПА.

Питання ексгумацій роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею. Нова польська влада, очолювана Дональдом Туском, тисла на Київ з вимогою скасувати мораторій.

У Варшаві навіть говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.

Про те, що Фонд "Свобода і демократія", який знайшов це місце поховання у Пужниках два роки тому, отримав дозвіл від української влади на викопування останків із землі та проведення подальших досліджень, стало відомо у січні.

Ця новина надійшла після того, як на початку року прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про "прорив" у справі ексгумації жертв Волинської трагедії.