У Сенаті США нагадали, що готові до санкцій проти РФ, якщо не буде реальних кроків до миру

Американські сенатори Річард Блюменталь і Ліндсі Грем нагадали про свій законопроєкт, що передбачає нові санкції проти Росії, та заявили, що мають понад 80 голосів на його підтримку у разі відсутності реальних кроків з боку Москви для припинення війни.

Про це йдеться у їхній заяві від 21 травня, пише "Європейська правда".

Демократ Блюменталь і республіканець Грем заявили, що їхній законопроєкт щодо нових санкцій проти Росії має підтримку 81 сенатора. Серед іншого, там йдеться про 500-відсоткові тарифи на ті країни, що купують російські енергоресурси, уран та деякі інші товари.

Вони зазначили, що вважатимуть показовим документ з переліком умов для згоди на припинення вогню, якого США наразі очікують від Росії і про який казав держсекретар Рубіо.

"Його зміст вказуватиме на те, чи Росія має серйозні наміри щодо миру. Ми підозрюємо, там буде усе майже те саме. А якщо це буде те саме, Росія може очікувати рішучих дій з боку Сенату США… Для нас усе більш очевидно – і для більшості у Сенаті – що Путін веде гру", – йдеться у заяві.

"Внесений нами закон ізолює Росію, перетворить її на "острів" з точки зору торгівлі, наклавши великі тарифи на інші країни, що підтримують її звірства. Один з пріоритетів нашого закону – забезпечити відповідальність Китаю за підживлення воєнної машини Путіна шляхом купівлі дешевої російської нафти, яку доставляє "тіньовий флот", – наголосили сенатори, зазначивши, що без економічної підтримки Китаю російський ВПК не зможе отримувати все необхідне.

Попереднє нагадування про готовність вдарити санкціями Грем і Блюменталь опублікували після перемовин української і російської делегацій у Стамбулі.

За даними одного зі свіжих опитувань, майже 60% американців вважають, що Трамп недостатньо жорсткий з Путіним.