У Сенаті закликали Конгрес США ухвалити санкції проти РФ після переговорів у Стамбулі

Сенатори США закликали Конгрес ухвалити санкції проти Росії після того, як переговори про припинення вогню між Росією та Україною, які відбулися у Туреччині 16 травня, не принесли суттєвого прогресу.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Демократ Річард Блументал та республіканець Ліндсі Грем закликали Сенатр США ухвалити санкції проти Росії.

"Путін і далі буде затягувати припинення вогню, доки його економіка не зазнає серйозного удару – аж до фінансової ізоляції", – заявив Блументаль, закликаючи до голосування за санкційний законопроєкт.

Грем, який цього тижня перебував у Туреччині на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, закликав ухвалити законопроєкт і розкритикував рішення очільника Кремля Владіміра Путіна не брати участі в переговорах з Україною.

"Коли йдеться про ігри Росії, настав час сказати: досить", – наголосив республіканець.

Звернемо увагу: 1 квітня половина Сенату США на чолі з Гремом та Блюменталем представили двопартійний законопроєкт про введення санкцій проти Росії у випадку, якщо Кремль зірве мирні зусилля президента США щодо України.

Серед покарань, до яких може призвести закон, – 500-відсоткові мита на імпортні товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти РФ.

Нагадаємо, 15 травня президент Володимир Зеленський вирушив до Анкари, очікуючи прибуття господаря Кремля, але той не прибув.

Натомість РФ відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Владіміром Мединським.

Попри це, Зеленський вирішив відправити на переговори у Стамбул українську делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим, яка провела переговори із делегацією РФ наступного дня.

ЗМІ писали, що під час них росіяни вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною, а також – висунули низку неприйнятних умов.