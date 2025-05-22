В Сенате США напомнили, что готовы к санкциям против РФ, если не будет реальных шагов к миру

Американские сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм напомнили о своем законопроекте, предусматривающем новые санкции против России, и заявили, что имеют более 80 голосов в его поддержку в случае отсутствия реальных шагов со стороны Москвы для прекращения войны.

Об этом говорится в их заявлении от 21 мая, пишет "Европейская правда".

Демократ Блюменталь и республиканец Грэм заявили, что их законопроект о новых санкциях против России поддерживают 81 сенатор. Среди прочего, там говорится о 500-процентных тарифах на те страны, которые покупают российские энергоресурсы, уран и некоторые другие товары.

Они отметили, что будут считать показательным документ с перечнем условий для согласия на прекращение огня, которого США сейчас ожидают от России и о котором говорил госсекретарь Рубио.

"Его содержание будет указывать на то, насколько Россия серьезно настроена на мир. Мы подозреваем, что там будет почти все то же самое. А если это будет то же самое, Россия может ожидать решительных действий со стороны Сената США... Для нас все более очевидно – и для большинства в Сенате – что Путин ведет игру", – говорится в заявлении.

"Внесенный нами закон изолирует Россию, превратит ее в "остров" с точки зрения торговли, наложив большие тарифы на другие страны, поддерживающие ее зверства. Один из приоритетов нашего закона – обеспечить ответственность Китая за подпитку военной машины Путина путем покупки дешевой российской нефти, которую доставляет "теневой флот", – подчеркнули сенаторы, отметив, что без экономической поддержки Китая российский ВПК не сможет получать все необходимое.

Предыдущее напоминание о готовности ударить санкциями Грем и Блюменталь опубликовали после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле.

По данным одного из свежих опросов, почти 60% американцев считают, что Трамп недостаточно жесток с Путиным.