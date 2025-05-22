Зеленський поговорив про євроінтеграцію з Вучичем

Президент Володимир Зеленський розповів про розмову з сербським колегою Александаром Вучичем, який нещодавно їздив на парад до Москви.

Про розмову Зеленський повідомив в Х, передає "Європейська правда".

За словами президента, розмова стосувалася європейської інтеграції та двосторонньої співпраці.

"Говорив із президентом Сербії Александаром Вучичем. Обговорили актуальні питання – нашу європейську інтеграцію та двосторонню співпрацю", – написав Зеленський.

"Зокрема, говорили про взаємодію у форматі Україна – Південно-Східна Європа. Будемо розвивати його, щоб ефективність ставала ще більшою. Узгодили графік і домовилися бути в контакті", – уточнив він.

Вучич був одним з двох європейських лідерів, які цьогоріч відвідали парад у Москві до 9 травня – всупереч застереженням від ЄС.

Після візиту до Москви він заявляв, що Сербія залишається відданою своєму плану вступу до ЄС і хоче прискорити цей процес.

Росія є історичним православним союзником Сербії та основним постачальником природного газу, а компанії "Газпром" і "Газпромнефть" також є власниками сербської нафтової компанії NIS. Москва також підтримує Белград у його протидії незалежності Косова. Натомість Сербія послідовно відмовляється приєднуватися до санкцій ЄС проти Росії.

Вучич раніше висловлював переконання, що європейський шлях Сербії не постраждає через його візит в Москву.