Зеленский поговорил о евроинтеграции с Вучичем

Президент Владимир Зеленский рассказал о разговоре с сербским коллегой Александаром Вучичем, который недавно ездил на парад в Москву.

О разговоре Зеленский сообщил в Х, передает "Европейская правда".

По словам президента, разговор касался европейской интеграции и двустороннего сотрудничества.

"Говорил с президентом Сербии Александаром Вучичем. Обсудили актуальные вопросы – нашу европейскую интеграцию и двустороннее сотрудничество", – написал Зеленский.

"В частности, говорили о взаимодействии в формате Украина – Юго-Восточная Европа. Будем развивать его, чтобы эффективность становилась еще больше. Согласовали график и договорились быть в контакте", – уточнил он.

Вучич был одним из двух европейских лидеров, которые в этом году посетили парад в Москве к 9 мая – вопреки предостережениям от ЕС.

После визита в Москву он заявлял, что Сербия остается преданной своему плану вступления в ЕС и хочет ускорить этот процесс.

Россия является историческим православным союзником Сербии и основным поставщиком природного газа, а компании "Газпром" и "Газпромнефть" также являются владельцами сербской нефтяной компании NIS. Москва также поддерживает Белград в его противодействии независимости Косова. При этом Сербия последовательно отказывается присоединяться к санкциям ЕС против России.

Вучич ранее выражал убеждение, что европейский путь Сербии не пострадает из-за его визита в Москву.