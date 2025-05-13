Вучич після візиту в Москву заявив про бажання Сербії прискорено вступити у ЄС 

Президент Сербії Александар Вучич після візиту в Москву 8-9 травня заявив, що балканська країна залишається відданою своєму плану вступу до ЄС і хоче прискорити цей процес.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у вівторок після зустрічі з президентом Євроради Антоніу Коштою, його слова наводить агентство Reuters.

Вучич заявив, що Белград хоче прискорити європейську інтеграцію та відкрити нові розділи переговорів з ЄС.

"Атмосфера (в ЄС)... не зовсім чудова. Я переконаний, що це через поїздку до Москви, але... я вірю, що Європа з розумінням поставиться до прогресу, досягнутого завдяки заслугам", – сказав він.

Вучич пообіцяв, що сербський уряд працюватиме над впровадженням реформ, необхідних для вступу до ЄС.

Кошта зі свого боку заявив, що Сербія у своєму прагненні до членства в ЄС повинна узгодити свою зовнішню політику з політикою спільноти, що включає введення санкцій проти РФ.

"Ключовим елементом нашої спільної зовнішньої та безпекової політики є чітке засудження брутального вторгнення Росії в Україну та підтримка України в досягненні справедливого і тривалого миру", – сказав Кошта через перекладача.

Представники Євросоюзу неодноразово закликали лідерів країн, які прагнуть приєднатися до ЄС, включаючи Вучича, утриматися від участі в урочистостях з 9 травня, організованих Москвою. Кошта заявив, що "радий чути", що членство в ЄС залишається першочерговим пріоритетом Сербії.

Росія є історичним православним союзником Сербії та основним постачальником природного газу, а компанії "Газпром" і "Газпромнефть" також є власниками сербської нафтової компанії NIS. Москва також підтримує Белград у його протидії незалежності Косова.

Вучич раніше висловлював переконання, що європейський шлях Сербії не постраждає через його візит в Москву.

Нагадаємо, словацький прем’єр Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів на урочистостях у Москві до Дня перемоги 9 травня.