Вучич вважає, що європейський шлях Сербії не постраждає через його візит в Москву

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Белград не постраждає від його візиту до Москви, а будь-які "покарання" Євросоюзу він готовий взяти на себе.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє РТС.

"Я тут для того, щоб боротися за свій народ і свою країну. Мене абсолютно не хвилює, що хтось інший у світі подумає або скаже. Мене обрав сербський народ, мене обрали громадяни Сербії. Мене не обирають ні в Ризі, ні в Таллінні, ні у Вільнюсі, ні де б то не було ще", – заявив Вучич з Красної площі.

Він висловив вдячність Росії за те, що та не визнала незалежності Косова, а також заявив, що для нього є великою честю зустрітися з господарем Кремля Владіміром Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

"Я дав обіцянку президенту Путіну, але я ніколи не брехав про свій візит сюди", – зазначив він, додавши, що відкрито заявляв про свої плани приїхати до Москви 9 травня європейцям.

"Що стосується Європейського Союзу – я впевнений, що Сербія залишиться на європейському шляху. Якщо вони захочуть когось покарати, нехай карають мене", – заявив Вучич.

Нагадаємо, словацький прем’єр Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стануть єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів на урочистостях у Москві до Дня перемоги 9 травня.

Вучич вже прибув до російської столиці – з вимушеною зупинкою у Баку через повітряну тривогу у Росії.

А Роберт Фіцо заявив про спроби зірвати його візит до Москви після підтвердження Естонії, що літак словацького прем’єра не пропустять через повітряний простір країни.

В офіційній програмі візиту Фіцо до Москви немає згадки про його присутність на параді на Красній площі.