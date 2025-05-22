ЄС відкрив вісім глав у переговорах про вступ із Албанією

Конференція, яка відбулась у Брюсселі 22 травня, ознаменувала відкриття ще восьми глав у переговорах про вступ Албанії до Європейського Союзу.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

На пʼятому засіданні конференції щодо вступу Албанії в Євросоюз було оголошено про початок переговорів за так званим кластером 2 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".

Цей кластер містить глави 10 (цифрова трансформація і медіа), 16 (оподаткування), 17 (економічна й монетарна політика), 19 (соціальна політика і працевлаштування), 20 (підприємництво і промислова політика), 25 (наука і дослідницька діяльність), 26 (освіта й культура) і 29 (митний союз).

Додатково ЄС встановив критерії щодо закриття цих глав, уточнюють у Раді Євросоюзу.

Албанія подала заявку на вступ до ЄС у квітні 2009 року і отримала статус країни-кандидата у червні 2014 року. Перша міжурядова конференція ЄС з Албанією, що запустила переговори (одночасно з Північною Македонією), відбулась у липні 2022 року.

На попередній 4-й міжурядовій конференції у квітні 2025 року відкрили переговорний кластер 2 – щодо внутрішнього ринку.

На двох попередніх почали переговори за кластерами 1 "Основи" і 6 (щодо зовнішніх відносин).

Албанський прем’єр-міністр Еді Рама раніше висловив сподівання, що Албанія зможе стати членом ЄС до 2030 року.