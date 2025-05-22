ЕС открыл восемь глав в переговорах о вступлении с Албанией

Конференция, которая состоялась в Брюсселе 22 мая, ознаменовала открытие еще восьми глав в переговорах о вступлении Албании в Европейский Союз.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

На пятом заседании конференции по вступлению Албании в Евросоюз было объявлено о начале переговоров по так называемому кластеру 2 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".

Этот кластер содержит главы 10 (цифровая трансформация и медиа), 16 (налогообложение), 17 (экономическая и денежно-кредитная политика), 19 (социальная политика и занятость), 20 (предпринимательство и промышленная политика), 25 (наука и исследовательская деятельность), 26 (образование и культура) и 29 (таможенный союз).

Дополнительно ЕС установил критерии для закрытия этих глав, уточняют в Совете Евросоюза.

Албания подала заявку на вступление в ЕС в апреле 2009 года и получила статус страны-кандидата в июне 2014 года. Первая межправительственная конференция ЕС с Албанией, которая запустила переговоры (одновременно с Северной Македонией), состоялась в июле 2022 года.

На предыдущей 4-й межправительственной конференции в апреле 2025 года открыли переговорный кластер 2 – по внутреннему рынку.

На двух предыдущих начали переговоры по кластерам 1 "Основы" и 6 (по внешним отношениям).

Албанский премьер-министр Эди Рама ранее выразил надежду, что Албания сможет стать членом ЕС до 2030 года.