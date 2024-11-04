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Прем’єр Албанії сподівається на вступ країни в ЄС до 2030 року

Новини — Понеділок, 4 листопада 2024, 18:22 — Олег Павлюк

Албанський прем’єр-міністр Еді Рама висловив сподівання, що Албанія зможе стати членом Європейського Союзу до 2030 року.

Про це він сказав під час звернення до своїх прихильників у місті Салоніки на півночі Греції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Під час виступу Рама сказав про наміри Албанії вступити в ЄС до 2030 року та дозвіл для албанських емігрантів голосувати поштою на наступних загальних виборах, які відбудуться навесні 2025-го.

Албанський прем’єр був присутній у Греції, відносини з якою загострились після інциденту з Фреді Белері – представником грецькомовної меншини Албанії, який був ув'язнений за корупцію на виборах.

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Водночас Рама сказав, що відносини з Грецією чудові.

Нагадаємо, Європейський Союз вирішив почати переговори з Албанією в жовтні 2024 року.

Досі Албанія рухалась до ЄС із Північною Македонією. Шлях двох західнобалканських країн був пов'язаний з початком переговорів, офіційно розпочатих влітку 2022 року.

Однак через суперечки між Скоп'є та Болгарією фактичне відкриття розділів затримувалось без кінця, що безпосередньо впливало на прогрес Тирани.

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Албанія Вступ до ЄС
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