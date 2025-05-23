Фінляндія уважно стежить за військовою активністю РФ біля свого кордону

Фінляндія уважно стежить за військовою активністю Росії поблизу свого східного кордону після того, як фінські збройні сили та ЗМІ повідомили про те, що російська сторона нарощує будівництво військової інфраструктури біля фінського кордону.

Про це у коментарі AFP заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, повідомляє "Європейська правда".

Супутникові знімки, опубліковані минулого місяця в New York Times, свідчать про розширення російської військової інфраструктури поблизу кордону з Фінляндією.

"Росія будує додаткову інфраструктуру, щоб після закінчення війни (в Україні) мати можливість перекинути більше військ", – повідомили AFP у фінських збройних силах.

Хяккянен в коментарі агентству наголосив, що Фінляндія разом зі своїми союзниками "уважно стежить за діями і намірами Росії та оцінює їх".

"Ми маємо чудові можливості для спостереження за діями Росії. Як член Альянсу, Фінляндія займає міцну позицію у сфері безпеки", – сказав міністр.

За його словами, Фінляндія має "надійну національну оборону", засновану на загальній військовій повинності та великих резервних силах.

"Усе наше суспільство значно вклалось у підготовку до різних видів порушень і криз", – додав він.

Фінляндія, яка відмовилася від багаторічної політики військового нейтралітету і вступила до НАТО у 2023 році, має 1340-кілометровий кордон з Росією.

Своєю чергою керівник стратегічного планування Сил оборони Фінляндії генерал-майор Самі Нурмі прогнозує, що Росія продовжить нарощування сил біля своїх кордонів після закінчення війни в Україні.

За даними фінських ЗМІ, Фінляндія готується до того, що Сполучені Штати не будуть дотримуватися ключової статті 5 НАТО, яка передбачає спільну оборону державами-членами у разі нападу на одного союзника.

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