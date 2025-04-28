ЗМІ: у Європі зростає занепокоєння військовою активністю РФ біля кордону з Фінляндією

Частина європейців на тлі зусиль з припинення війни РФ в Україні все більше стурбовані тим, що російська армія непомітно збільшує активність вздовж інших ділянок кордону з Європою.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, передає "Європейська правда"

Видання звертає увагу на активність довкола міста Петрозаводськ приблизно за 150 км на схід від кордону з Фінляндією, де військові інженери розширюють армійські бази, де Кремль планує створити новий штаб армії для управління десятками тисяч військовослужбовців протягом найближчих кількох років.

За даними західних військових і розвідувальних джерел, ці солдати, багато з яких зараз служать на передовій в Україні, мають стати основою російських збройних сил, що готуються до протистояння з Організацією Північноатлантичного договору. Кремль розширює набір до армії, збільшує виробництво озброєння та модернізує залізничні колії в прикордонних районах.

Згідно з даними європейських військових посадовців, збільшення витрат Росії змусило збройові заводи працювати на повну потужність, що спонукало військово-промислові підприємства розширити виробничі лінії та відкрити нові підприємства.

За оцінками західних розвідок, у 2021 році, до вторгнення, Росія випустила близько 40 своїх основних бойових танків Т-90М. Зараз вона виробляє майже 300 танків на рік. Фінський високопосадовець у сфері оборони заявив, що майже жоден з них не відправляється на фронт в Україні, а залишається на території Росії для подальшого використання.

Один європейський розвідник заявив, що Росія може спробувати перевірити згуртованість альянсу, вторгнувшись у невелику країну НАТО, наприклад Естонію, де проживає значна кількість росіян.

Здатність Росії протистояти НАТО частково залежатиме від її здатності відновити свої сили після війни в Україні, яка виснажила її офіцерський корпус, але дала досвід ведення точного вогню.

Більша частина розширення особового складу відбудеться в Ленінградському окрузі, який межує з Естонією, Латвією та Фінляндією. За даними західних військових і розвідувальних джерел, менші бригади майже потрояться і стануть дивізіями чисельністю близько 10 000 осіб.

"Незалежно від того, як вони намагаються впроваджувати інновації на тактичному чи оперативному рівні, для росіян важливий розмір", – сказав генерал-майор Самі Нурмі, заступник начальника штабу Фінляндії, відповідальний за стратегію.

Росія планує побудувати нові казарми та полігони, а також модернізувати арсенали та залізничні колії, щоб розмістити зростаючу кількість військ у Петрозаводську та його

Нова інфраструктура, що будується, включає склади та житлові приміщення для військ, повідомив Еміль Кастехелмі з фінської компанії Black Bird Group, яка аналізує супутникові знімки російських військових об'єктів. Нові залізничні колії прокладаються вздовж кордонів з Фінляндією та Норвегією, а також на південь від Санкт-Петербурга до кордону з Естонією. Існуючі лінії, що перетинають регіон, розширюються.

Фінляндія стежить за тим, куди можуть пролягати ці нові лінії.

"Уздовж російсько-фінляндського кордону є близько десятка пунктів, де можна перетнути кордон з механізованими силами", – сказав майор Юха Куккола, професор Національного університету оборони в Гельсінкі та експерт з російських збройних сил. "Якщо ви побачите, що вони будують нові залізничні колії або ремонтують старі, варто почати звертати на це увагу", – додав він.

Як повідомлялося, абсолютна більшість німців побоюються, що Росія може напасти на інші європейські країни.

Раніше ЗМІ повідомляли, що країни Балтії тривожаться через можливе припинення вогню в Україні.

Зазначимо, нова оцінка Федеральної розвідувальної служби (BND) та Збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.