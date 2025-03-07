ЗМІ: Фінляндія готується до захисту від потенційного нападу Росії без допомоги США

Фінляндія готується до того, що Сполучені Штати не будуть дотримуватися ключової статті 5 НАТО, яка передбачає спільну оборону державами-членами у разі нападу на одного союзника.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило фінське видання Iltalehti.

Кілька джерел у сфері зовнішньої і безпекової політики повідомили виданню, що Фінляндія більше не вважає, що Дональд Трамп дозволить командуванню НАТО використовувати американські війська у потенційних військових операціях проти російських сил.

Досі фінський уряд, Сили оборони Фінляндії і парламентські партії вважали, що збройні сили США захищатимуть Фінляндію і країни Балтії у разі потенційного нападу Росії. Джерела повідомили, що оцінка ситуації змінилася в останні два-три тижні.

"Готовності Трампа протистояти Владіміру Путіну і Росії більше не можна довіряти. Це означає, що статті 5 НАТО не можна повністю довіряти", – повідомило одне джерело.

"Ми повинні розглянути інші варіанти (оборони)", – підкреслило інше джерело.

За словами джерел, дискусії про довіру до статті 5 і прихильність адміністрації Трампа до європейської оборони ведуться на всіх рівнях серед фінських політиків та посадовців. "Замість риторики і стогонів нам потрібно зосередитися на діях", – підкреслило третє джерело.

Джерела повідомили, що офіційною лінією Фінляндії залишається підкреслення довіри до статті 5 НАТО. Водночас як у зовнішній політиці, так і в збройних силах робляться кроки для підготовки до ситуації, в якій Трамп не буде протистояти російським операціям в Європі.

Одним зі свідчень серйозності підготовки є те, що, за даними джерел, Фінляндія зараз оцінює, чи зможуть фіни використати всі американські системи озброєнь, які вони придбали, щоб зупинити росіян.

У найгіршому випадку Сполучені Штати зможуть запобігти або перешкодити використанню проти Росії найпотужніших систем озброєнь американського виробництва.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Дональд Трамп розглядає можливість внесення суттєвих змін до політики участі США в НАТО. За словами посадовців, в рамках потенційної зміни політики США можуть не захищати члена НАТО, який зазнав нападу, якщо ця країна не досягла порогового рівня витрат на оборону.

Нещодавно Трамп заявив, що члени НАТО повинні витрачати 5% свого ВВП на оборону, хоча США наразі цього не роблять.

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