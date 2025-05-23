Трамп заявив, що між Україною та РФ узгоджений масштабний обмін полоненими

Американський президент Дональд Трамп заявив, що між Росією та Україною узгоджений масштабний обмін полоненими.

Про це він написав у Truth Social у п’ятницю, 23 травня, передає "Європейська правда".

Трамп став першим західним посадовцем, який прокоментував обмін, про підготовку якого було домовлено на переговорах у Стамбулі.

"[Домовленість про] масштабний обмін полоненими між Росією та Україною щойно було фіналізовано", – йдеться у дописі президента США.

Також з повідомлення Трампа виходить, що обмін фактично ще не відбувся. "Він набуде чинності найближчим часом. Вітаємо обидві сторони з досягненням цієї домовленості. Чи може це стати початком чогось великого?" – завершив він свій допис.

Скриншот: Truth Social

Зазначимо, що на момент публікації жодна зі сторін – ані Київ, ані Москва – не підтвердила факт досягнення домовленості чи проведення обміну.

ОНОВЛЕНО О 13:23. Співрозмовник "Європейської правди" у одній з українських спецслужб підтвердив, що обмін ще не завершено. За його словами, процес триває.

Зазначимо, що 22 травня президент Володимир Зеленський провів нараду з підготовки обміну після того, як у Туреччині під час переговорів між Росією та Україною було досягнути домовленості про обмін у форматі "1000 на 1000".

Ця домовленість стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі української та російської делегацій у Туреччині, яка відбулася 16 травня вперше за більш ніж три роки.

Тоді Росія відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Владіміром Мединським.

За даними ЗМІ, росіяни у Стамбулі вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною, а також висунули низку завідомо неприйнятних умов Україні.