Умєров розповів про підсумки переговорів із Росією у Стамбулі

Голова української делегації на переговорах у Стамбулі, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що з Росією обговорювались припинення вогню і гуманітарні питання, а також можлива зустріч на рівні лідерів.

Про це він сказав журналістам за підсумками зустрічі, передає "Європейська правда".

Умєров перелічив три пункти порядку денного українсько-російських переговорів: "по-перше, припинення вогню, по-друге, це гуманітарний трек, обміни (полонених. – Ред.), і по-третє, потенційна зустріч на рівні лідерів".

"У результаті ми погодились на обмін у форматі "1000 на 1000". Ми також працюємо над іншими умовами цього обміну", – додав він.

Глава Міноборони уточнив, що далі українська сторона працюватиме над здійсненням обміну і вже після цього буде повідомляти про подальші кроки.

Нагадаємо, 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною.

Росія відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Владіміром Мединським.

За даними ЗМІ, росіяни у Стамбулі вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною, а також висунули низку завідомо неприйнятних умов Україні.