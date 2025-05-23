Трамп заявил, что между Украиной и РФ согласован масштабный обмен пленными

Американский президент Дональд Трамп заявил, что между Россией и Украиной согласован масштабный обмен пленными.

Об этом он написал в соцсети Truth Social в пятницу, 23 мая, передает "Европейская правда".

Трамп стал первым западным чиновником, прокомментировавшим обмен, о подготовке которого договорились на переговорах в Стамбуле.

"[Договоренность о] масштабном обмене пленными между Россией и Украиной только что была финализирована", – говорится в сообщении президента США.

Также из сообщения Трампа следует, что обмен фактически еще не состоялся. "Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляем обе стороны с достижением этой договоренности. Может ли это стать началом чего-то большого?" – завершил он свой пост.

Скриншот: Truth Social

Отметим, что на момент публикации ни одна из сторон – ни Киев, ни Москва – не подтвердила факт достижения договоренности или проведения обмена.

ОБНОВЛЕНО В 13:23. Собеседник "Европейской правды" в одной из украинских спецслужб заявил, что обмен еще не завершен. По его словам, процесс продолжается.

Отметим, что 22 мая президент Владимир Зеленский провел совещание по подготовке обмена после того, как в Турции во время переговоров между Россией и Украиной была достигнута договоренность об обмене в формате "1000 на 1000".

Эта договоренность стала едва ли не единственным реальным результатом встречи украинской и российской делегаций в Турции, которая состоялась 16 мая впервые за более чем три года.

Тогда Россия отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

По данным СМИ, россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной, а также выдвинули ряд заведомо неприемлемых условий Украине.