Зеленський розповів прем’єру Хорватії про підготовку до продовження переговорів з РФ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, в ході якої, зокрема, йшлося про дипломатичні зусилля з врегулювання розв’язаної РФ війни.

Про це поінформувала пресслужба Офісу президента України, пише "Європейська правда".

Як зазначено, Зеленський поінформував Пленковича про "дипломатичну роботу та підготовку до продовження переговорів із російською стороною".

Український президент наголосив: якщо Росія продовжить затягувати війну, мають бути сильні санкції у відповідь.

Окрема увага в ході розмови була приділена українській євроінтеграції. Україна розраховує, що відкриття перших кластерів відбудеться вже найближчим часом, зазначив Зеленський.

Він також запросив Андрея Пленковича взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа і той підтвердив свою участь.

Зеленський подякував прем’єру Хорватії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та оборонну допомогу.

Попередній саміт Україна – Південно-Східна Європа відбувся в хорватському Дубровнику у жовтні минулого року.

В його рамках Зеленський повідомив про підписання з прем’єром Хорватії Андреєм Пленковичем Угоди про довгострокову підтримку та співробітництво між двома державами