Зеленский рассказал премьеру Хорватии о подготовке к продолжению переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, в ходе которого, в частности, речь шла о дипломатических усилиях по урегулированию развязанной РФ войны.

Об этом проинформировала пресс-служба Офиса президента Украины, пишет "Европейская правда".

Как указано, Зеленский проинформировал Пленковича о "дипломатической работе и подготовке к продолжению переговоров с российской стороной".

Украинский президент подчеркнул: если Россия продолжит затягивать войну, должны быть сильные санкции в ответ.

Отдельное внимание в ходе разговора было уделено украинской евроинтеграции. Украина рассчитывает, что открытие первых кластеров состоится уже в ближайшее время, отметил Зеленский.

Он также пригласил Андрея Пленковича принять участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа и тот подтвердил свое участие.

Зеленский поблагодарил премьера Хорватии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и оборонную помощь.

Предыдущий саммит Украина – Юго-Восточная Европа состоялся в хорватском Дубровнике в октябре прошлого года.

В его рамках Зеленский сообщил о подписании с премьером Хорватии Андреем Пленковичем Соглашения о долгосрочной поддержке и сотрудничестве между двумя государствами