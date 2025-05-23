ЗМІ: Пентагон може знизити статус офісу у справах України

Пентагон, ймовірно, знизить статус політичного офісу, який відіграє важливу роль у військовій реакції на війну в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", виданню Defence News стало відомо від трьох колишніх американських посадовців і двох європейських посадовців.

За словами джерел, в рамках більш масштабної реорганізації політичного апарату Пентагону, офіс, що займається питаннями Росії, України та Євразії, буде підпорядкований окремому офісу, який буде займатися питаннями Європи і НАТО.

Це не зупинить його роботу і не обов'язково призведе до звільнення співробітників. Проте, це понизить статус офісу, який до початку цього року був одним з найважливіших у Пентагоні.

З моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році цей колись відносно маловідомий офіс допомагав формувати політику США щодо війни та управляти величезними обсягами військової допомоги, спрямованої на підтримку самооборони країни.

Лора Купер, його попередній директор, допомогла скликати групу з 50 країн в рамках формату "Рамштайн", яка з того часу провела 27 зустрічей, щоб зібрати і скоординувати понад 130 мільярдів доларів допомоги Києву в галузі безпеки, з яких близько половини надійшло від США.

Представник Міністерства оборони не підтвердив потенційні зміни і не повідомив, чи можуть бути скорочені якісь посади. Купер пішла у відставку на початку року, і зараз офіс очолює кар'єрний державний службовець в якості виконувача обов'язків.

Офіс підпорядковуюється помічнику міністра оборони з питань міжнародної безпеки, який наразі не має повністю затвердженого директора. Кандидатура Деніела Циммермана, який має очолити його, очікує на голосування в Сенаті.

Кілька джерел підкреслили, що рішення ще не є остаточним, і що будь-які зміни будуть частиною більш масштабної реорганізації. За словами одного з колишніх посадовців, це не є чимось незвичайним, коли нові керівники політичних відомств змінюють посади, але багато інших джерел розглядають потенційні зміни як ознаку загального зниження пріоритетності України в Пентагоні за другої адміністрації Трампа.

Елбрідж Колбі, керівник політичного відділу Пентагону, вже давно стверджує, що Америка повинна зменшити свою військову підтримку України і перенаправити ресурси в Азію, щоб стримати Китай від вторгнення на Тайвань.

Президент США Дональд Трамп цього тижня заявив, що має у своїй голові "червону лінію", перехід через яку змусив би його відступити від мирних переговорів між Україною та РФ.

Нагадаємо, після розмови з Путіним Трамп казав, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню.

При цьому джерела видання Financial Times розповіли, що європейські лідери, з якими Трамп говорив після розмови з Путіним, були "неприємно вражені" описом з боку Трампа результатів його дзвінка.