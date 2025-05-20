Трамп розповів про "червону лінію" у своїй голові щодо переговорів між Україною та РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що має у своїй голові "червону лінію", перехід через яку змусив би його відступити від мирних переговорів між Україною та РФ.

Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті, повідомляє "Європейська правда".

В американського президента спитали, чи є в нього "червона лінія", яка змусить відступити від мирного процесу, на що той відповів: "Так, в моїй голові, але я не збираюся про це оголошувати".

Він знову повторив, що США "не мали вплутуватись у цю війну", "і нам було б набагато краще, якби ми цього не зробили".

"Тож я думаю, що у мене є певна межа, але я не хочу її називати, бо вважаю, що це ще більше ускладнить переговори", – сказав Трамп.

Трамп також заявляв, що готовий "відступити" від участі у переговорах між Україною та РФ, якщо бачитиме, що прогресу немає.

При цьому він відмовився запроваджувати нові санкції проти Росії, бо, на його думку, "є шанс" на прогрес у врегулюванні розв’язаної Путіним війни проти України.

Нагадаємо, після розмови з Путіним Трамп казав, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню.

При цьому джерела видання Financial Times розповіли, що європейські лідери, з якими Трамп говорив після розмови з Путіним, були "неприємно вражені" описом з боку Трампа результатів його дзвінка.