СМИ: Пентагон может понизить статус офиса по делам Украины

Пентагон, вероятно, снизит статус политического офиса, который играет важную роль в военной реакции на войну в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", изданию Defence News стало известно от трех бывших американских чиновников и двух европейских чиновников.

По словам источников, в рамках более масштабной реорганизации политического аппарата Пентагона, офис, занимающийся вопросами России, Украины и Евразии, будет подчинен отдельному офису, который будет заниматься вопросами Европы и НАТО.

Это не остановит его работу и не обязательно приведет к увольнению сотрудников. Однако, это понизит статус офиса, который до начала этого года был одним из важнейших в Пентагоне.

С момента вторжения России в Украину в 2022 году этот когда-то относительно малоизвестный офис помогал формировать политику США в отношении войны и управлять огромными объемами военной помощи, направленной на поддержку самообороны страны.

Лора Купер, его предыдущий директор, помогла созвать группу из 50 стран в рамках формата "Рамштайн", которая с тех пор провела 27 встреч, чтобы собрать и скоординировать более 130 миллиардов долларов помощи Киеву в области безопасности, из которых около половины поступило от США.

Представитель Министерства обороны не подтвердил потенциальные изменения и не сообщил, могут ли быть сокращены какие-то должности. Купер ушла в отставку в начале года, и сейчас офис возглавляет карьерный государственный служащий в качестве исполняющего обязанности.

Офис подчиняется помощнику министра обороны по вопросам международной безопасности, который пока не имеет полностью утвержденного директора. Кандидатура Дэниела Циммермана, который должен возглавить его, ожидает голосования в Сенате.

Несколько источников подчеркнули, что решение еще не является окончательным, и что любые изменения будут частью более масштабной реорганизации. По словам одного из бывших чиновников, это не является чем-то необычным, когда новые руководители политических ведомств меняют должности, но многие другие источники рассматривают потенциальные изменения как признак общего снижения приоритетности Украины в Пентагоне при второй администрации Трампа.

Элбридж Колби, руководитель политического отдела Пентагона, уже давно утверждает, что Америка должна уменьшить свою военную поддержку Украины и перенаправить ресурсы в Азию, чтобы сдержать Китай от вторжения на Тайвань.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе заявил, что имеет в своей голове "красную линию", переход через которую заставил бы его отступить от мирных переговоров между Украиной и РФ.

Напомним, после разговора с Путиным Трамп говорил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.

При этом источники издания Financial Times рассказали, что европейские лидеры, с которыми Трамп говорил после разговора с Путиным, были"неприятно поражены" описанием со стороны Трампа результатов его звонка.