160 тисяч господарств через аварію опинилися без електрики у французьких Каннах

У суботу, 24 травня, французькі Канни та околиці постраждали від масштабного відключення електроенергії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Незважаючи на відомий кінофестиваль, на Лазурному березі згасло світло. У суботу, 24 травня, місто Канни та його околиці постраждали від масштабного відключення електроенергії, в результаті якого, за даними оператора електропостачання RTE, без електроенергії залишилися майже 160 000 будинків.

Аварія вплинула на Каннський кінофестиваль, було перервано один із сеансів, який пізніше відновили завдяки генератору.

Відключення електроенергії сталося вранці, близько 10 години. За попередньою інформацією, зібраною BFMTV, воно мало дві причини: по-перше, пожежа, яка вночі охопила електричну підстанцію в Таннероні (департамент Вар). Друга причина випливає з першої – пожежа ослабила лінію електропередачі.

Ситуація погіршилася вранці, близько 10 години, через падіння електричного стовпа.

"Команди RTE та Enedis наразі працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання", – повідомила RTE в соціальній мережі X.

Наслідки цього масштабного відключення електроенергії були значними, зокрема, було порушено роботу телефонного зв'язку декількох операторів та вимкнено світлофори на дорогах Канн та Антіба.

Щодо першої причини аварії, за інформацією BFMTV, отриманою від жандармерії, розслідується версія підпалу. Прокурор Драгіньяна підтвердив, що розпочато розслідування.

Нагадаємо, масштабне відключення електроенергії 28 квітня зачепило Піренейський півострів і завдало економіці Іспанії збитків на суму близько 1,6 млрд євро.

Детально про безпрецедентне знеструмлення і те, як це вплине на політичні дебати в країні довкола енергетики – читайте у статті "Блекаут без обстрілів".