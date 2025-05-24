160 тысяч хозяйств из-за аварии оказались без электричества во французских Каннах

В субботу, 24 мая, французские Канны и окрестности пострадали от масштабного отключения электроэнергии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Несмотря на известный кинофестиваль, на Лазурном берегу погас свет. В субботу, 24 мая, город Канны и его окрестности пострадали от масштабного отключения электроэнергии, в результате которого, по данным оператора электроснабжения RTE, без электроэнергии остались почти 160 000 домов.

Авария повлияла на Каннский кинофестиваль, был прерван один из сеансов, который позже восстановили благодаря генератору.

Отключение электроэнергии произошло утром, около 10 часов. По предварительной информации, собранной BFMTV, оно имело две причины: во-первых, пожар, который ночью охватил электрическую подстанцию в Таннероне (департамент Вар). Вторая причина вытекает из первой – пожар ослабил линию электропередачи.

Ситуация ухудшилась утром, около 10 часов, из-за падения электрического столба.

"Команды RTE и Enedis сейчас работают над скорейшим восстановлением электроснабжения", – сообщила RTE в социальной сети X.

Последствия этого масштабного отключения электроэнергии были значительными, в частности, была нарушена работа телефонной связи нескольких операторов и отключены светофоры на дорогах Канн и Антиба.

По первой причине аварии, по информации BFMTV, полученной от жандармерии, расследуется версия поджога. Прокурор Драгиньяна подтвердил, что начато расследование.

Напомним, масштабное отключение электроэнергии 28 апреля затронуло Пиренейский полуостров и нанесло экономике Испании ущерб на сумму около 1,6 млрд евро.

Подробно о беспрецедентном обесточивании и том, как это повлияет на политические дебаты в стране вокруг энергетики – читайте в статье "Блэкаут без обстрелов".