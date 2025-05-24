Лідер німецьких соціал-демократів відкритий до заборони "АдН"

Лідер Соціал демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінгбайль хоче, щоб була розглянута процедура можливої заборони ультраправої "Альтернативи для Німеччини", і критикує генерального секретаря Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Карстена Ліннеманна, який застерігав від цього кроку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Якщо відомство із захисту конституції визначить, що це явно праворадикальна екстремістська партія, то необхідно вжити всіх заходів і вивчити її заборону", – заявив він на партійній конференції СДПН Нижньої Саксонії у Вольфенбюттелі.

"І якщо генеральний секретар ХДС потім встане і скаже, що не буде ніякої процедури заборони, то я кажу вам, що ми цього не зробимо", – продовжив Клінгбайль.

"Жоден варіант не буде знятий зі столу; всі варіанти повинні бути розглянуті" – додав він.

Генеральний секретар ХДС Карстен Ліннеманн скептично ставиться до можливої заборони "АдН". У середині травня він заявив газеті Welt am Sonntag, що вважає це "дуже політично небезпечним". Це зайняло б дуже багато часу, і "АдН" могла б повною мірою використати свою уявну роль жертви. Ліннеманн виступив за те, щоб боротися з партією по суті. "Ви не можете заборонити розчарування, ви можете лише вирішити його за допомогою хорошої політики", – сказав він.

Заклики до заборони партії посилилися після того, як на початку цього місяця Федеральний відомство захисту конституції (BfV) почав класифікувати "АдН" як "підтверджену правоекстремістську" організацію, підвищивши її статус з "підозрюваної".

Нова класифікація дозволила розширити повноваження з нагляду.

Однак згодом BfV призупинило класифікацію, поки "АдН" продовжує судовий процес. До винесення рішення адміністративним судом Кельна відомство продовжуватиме розглядати партію як "підозрювану".

Детальніше читайте у статті: Заборона "Альтернативи": чи зважиться Німеччина покарати головну проросійську партію.