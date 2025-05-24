Лидер немецких социал-демократов открыт к запрету "АдГ"

Лидер Социал демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль хочет, чтобы была рассмотрена процедура возможного запрета ультраправой "Альтернативы для Германии", и критикует генерального секретаря Христианско-демократического союза (ХДС) Карстена Линнеманна, который предостерегал от этого шага.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Если ведомство по защите конституции определит, что это явно праворадикальная экстремистская партия, то необходимо принять все меры и изучить ее запрет", – заявил он на партийной конференции СДПГ Нижней Саксонии в Вольфенбюттеле.

"И если генеральный секретарь ХДС потом встанет и скажет, что не будет никакой процедуры запрета, то я говорю вам, что мы этого не сделаем", – продолжил Клингбайль.

"Ни один вариант не будет снят со стола; все варианты должны быть рассмотрены" – добавил он.

Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн скептически относится к возможному запрету "АдГ". В середине мая он заявил газете Welt am Sonntag, что считает это "очень политически опасным". Это заняло бы очень много времени, и "АдГ" могла бы в полной мере использовать свою мнимую роль жертвы. Линнеманн выступил за то, чтобы бороться с партией по существу. "Вы не можете запретить разочарование, вы можете лишь решить его с помощью хорошей политики", – сказал он.

Призывы к запрету партии усилились после того, как в начале этого месяца Федеральное ведомство защиты конституции (BfV) начало классифицировать "АдГ" как"подтвержденную правоэкстремистскую" организацию, повысив ее статус с "подозреваемой".

Новая классификация позволила расширить полномочия по надзору.

Однако впоследствии BfV приостановило классификацию, пока "АдН" продолжает судебный процесс. До вынесения решения административным судом Кельна ведомство будет продолжать рассматривать партию как "подозреваемую".

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