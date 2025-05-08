У Німеччині призупинили класифікацію "АдН" як правоекстремістської

Федеральне відомство з охорони Конституції Німеччини (BfV) тимчасово припиняє публічно називати партію "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") підтвердженою правоекстремістською організацією, поки не буде ухвалено судове рішення щодо цієї справи.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Речниця суду підтвердила, що відомство уклало так звану угоду про призупинення дій у правовому спорі з "АдН".

Через триваючий судовий процес Федеральне відомство відмовилося коментувати справу публічно.

Зазначається, що мораторій, наданий BfV, стосується не лише публічних заяв, а й означає, що відомство не може спостерігати за "АдН" як за підтвердженою екстремістською організацією до остаточного рішення суду.

Водночас спостереження у статусі "підозрюваного випадку" може продовжуватися.

Німецька внутрішня розвідка вже кілька днів класифікує "АдН" як підтверджену правоекстремістську організацію "через екстремістський характер всієї партії, яка нехтує людською гідністю". Раніше вона розглядала партію як підозрювану.

Навіть у цьому випадку вже дозволено використання розвідувальних засобів, таких як так звані інформатори або стеження, а також відео- та аудіозаписи. Якщо об'єкт спостереження класифікується як підтверджений екстреміст, поріг для використання таких засобів знижується.

За повідомленнями, "АдН" подала позов проти Федерального офісу захисту конституції. Відповідний лист було надіслано до компетентного адміністративного суду в Кельні, підтвердив Даніель Тапп, речник лідерки партії Аліси Вайдель.

"Альтернатива для Німеччини" також заявила, що зареєструвала сплеск заяв на членство після того, як її оголосили правоекстремістською.