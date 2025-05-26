Макрон назвав розмову Трампа та фон дер Ляєн "хорошим обміном думками"

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент США Дональд Трамп мали "хороший обмін думками", і висловив сподівання, що сторони зможуть досягти найнижчих можливих тарифів.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у понеділок, 26 травня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Макрон заявив, що тарифні переговори між США та ЄС "просуваються".

"Відбувся хороший обмін думками між президентом Трампом і президенткою фон дер Ляєн, і я сподіваюся, що ми зможемо продовжити цей шлях і повернутися до найнижчих можливих тарифів, які дозволять мати плідні торговельні обміни", – зазначив він.

На думку президента Франції, тарифи не є правильним способом вирішення торговельних дисбалансів.

Як відомо, 23 травня Трамп заявив про необхідність запровадження 50% мита на імпорт товарів з Європейського Союзу. Він аргументував це тим, що перемовини з ЄС "не просуваються".

Вже 26 травня Трамп погодився відкласти запровадження 50-відсоткових мит на товари з ЄС і продовжити торговельні переговори до 9 липня після розмови з фон дер Ляєн.

Її офіс підтвердив, що вона ініціювала контакт.