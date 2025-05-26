Макрон назвал разговор Трампа и фон дер Ляйен "хорошим обменом мнениями"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп провели "хороший обмен мнениями", и выразил надежду, что стороны смогут достичь самых низких возможных тарифов.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в понедельник, 26 мая, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Макрон заявил, что тарифные переговоры между США и ЕС "продвигаются".

"Состоялся хороший обмен мнениями между президентом Трампом и президентом фон дер Ляйен, и я надеюсь, что мы сможем продолжить этот путь и вернуться к самым низким возможным тарифам, которые позволят иметь плодотворные торговые обмены", – отметил он.

По мнению президента Франции, тарифы не являются правильным способом решения торговых дисбалансов.

Как известно, 23 мая Трамп заявил о необходимости введения 50% пошлины на импорт товаров из Европейского Союза. Он аргументировал это тем, что переговоры с ЕС "не продвигаются".

Уже 26 мая Трамп согласился отложить введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС и продолжить торговые переговоры до 9 июля после разговора с фон дер Ляйен.

Ее офис подтвердил, что она инициировала контакт.