Трамп відклав введення 50% мит на товари з ЄС до 9 липня

Президент США Дональд Трамп погодився відкласти запровадження 50-відсоткових мит на товари з ЄС і продовжити торговельні переговори до 9 липня після недільної розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

Трамп розповів журналістам про свою розмову з фон дер Ляєн.

"Вона сказала, що хоче перейти до серйозних переговорів. Ми мали дуже приємну розмову", – сказав він.

"Вона сказала, що ми швидко зустрінемося і подивимося, чи зможемо щось вирішити", – додав Трамп.

Пізніше у Truth Social він написав, що це був "його привілей продовжити дедлайн".

Фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий "швидко і рішуче" просунути торговельні переговори з США, але Трамп повинен повернутися до початкового 90-денного терміну переговорів.

Ця розмова, яка стала першою публічно оприлюдненою розмовою між двома лідерами з моменту інавгурації Трампа, відбулася через два дні після того, як президент США заявив, що з 1 червня введе 50-відсоткові мита на імпорт з ЄС у відповідь на, як він висловився, незадовільні переговори з Брюсселем.

Це стало значним загостренням трансатлантичної торгової війни, що назрівала, і здивувало європейських переговорників. Трамп призупинив введення 20-відсоткових мит на імпорт з ЄС, яке було заплановане на квітень, щоб розпочати 90-денні переговори, які мали завершитися 9 липня.

"Європа готова швидко і рішуче просунути переговори. Щоб досягти хорошої угоди, нам потрібен час до 9 липня", – написала фон дер Ляєн у соцмережах після "хорошої розмови" з Трампом.

Її офіс підтвердив, що вона ініціювала контакт. Заява свідчить про можливу зміну позиції комісії щодо пошуку компромісу.

У п'ятницю головний торговий переговорник Єврокомісії Марош Шефчович закликав до "взаємної поваги, а не погроз" і заявив, що Брюссель "захищатиме наші інтереси" у відповідь на ескалацію Трампа.