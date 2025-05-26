Новий міністр оборони Швейцарії заявив про посилення безпекової політики

Новообраний очільник Федерального департаменту з питань оборони, цивільного захисту та спорту Швейцарії Мартін Пфістер у понеділок презентував журналістам пріоритети своєї роботи на посаді.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на SRF.

Програму своєї роботи Пфістер презентував на військовому полігоні в кантоні Юра на північному заході Швейцарії, причому зробив це раніше, ніж через стандартні 100 днів після призначення.

Глава швейцарського Міноборони наголосив, що Швейцарія повинна взяти свою безпеку у свої руки і використовувати всі доступні засоби, зокрема міжнародне співробітництво.

"Автономія в галузі безпеки не є реалістичною; наші відповіді повинні бути такими ж транскордонними, як і самі загрози", – заявив Пфістер.

Він також звернув увагу на збільшення оборонних видатків Швейцарії до 2032 року до 1% ВВП, що дозволить завершити перший етап зміцнення оборонної спроможності країни до кінця 2030-х років.

Третім пріоритетом роботи Пфістера стане зміцнення довіри до Федерального департаменту з питань оборони, цивільного захисту та спорту, зокрема шляхом посилення контролю за проєктами та програмами.

Також міністр зазначив, що до середини 2025 року Міністерство оборони Швейцарії планує представити стратегію оборонної політики.

Представник центристів, 61-річний Мартін Пфістер очолив Федеральний департамент з питань оборони, цивільного захисту та спорту Швейцарії з 1 квітня.

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