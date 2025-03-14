У Швейцарії визначилися з новим міністром оборони

Федеральний департамент з питань оборони, цивільного захисту та спорту Швейцарії з 1 квітня очолить представник центристів 61-річний Мартін Пфістер.

Як повідомляє "Європейська правда", таке оголошення влада країни зробила 14 березня.

Парламент Швейцарії обрав Пфістера до Федеральної ради Швейцарії раніше цього тижня на місце Віоли Амгерд – вона була попередньою міністеркою оборони, але в січні оголосила про відставку.

У пʼятницю Федеральна рада Швейцарії офіційно оголосила про призначення політика главою оборонного відомства.

Фото: Федеральний департамент з питань оборони, цивільного захисту та спорту Швейцарії

Мартін Пфістер – представник правоцентристської партії Die Mitte, історик за освітою, раніше працював в уряді кантону Цуг. Має звання полковника.

Під час виступу в парламенті Швейцарії Пфістер заявив, що працюватиме над тим, щоб "Швейцарія зберігала своє процвітання, була гнучкою і інноваційною в ім'я свого суверенітету і незалежності".

Говорячи про трансатлантичні відносини, він заявив, що Швейцарія повинна "знайти свою роль" у новій геополітичній ситуації. Новий швейцарський міністр оборони також пообіцяв ефективно використовувати видатки на оборону.

Іншим завданням перед Пфістером стане призначення керівництва армії, яке звільнилось на тлі скандалу зі зловживаннями у компанії, що обслуговує техніку швейцарської армії.

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