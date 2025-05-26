Новый министр обороны Швейцарии заявил об усилении политики безопасности

Новоизбранный глава Федерального департамента по вопросам обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии Мартин Пфистер в понедельник представил журналистам приоритеты своей работы на этом посту.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на SRF.

Программу своей работы Пфистер представил на военном полигоне в кантоне Юра на северо-западе Швейцарии, причем сделал это раньше, чем через стандартные 100 дней после назначения.

Глава швейцарского Минобороны подчеркнул, что Швейцария должна взять свою безопасность в свои руки и использовать все доступные средства, в частности международное сотрудничество.

"Автономия в области безопасности не является реалистичной; наши ответы должны быть такими же трансграничными, как и сами угрозы", – заявил Пфистер.

Он также обратил внимание на увеличение оборонных расходов Швейцарии до 2032 года до 1% ВВП, что позволит завершить первый этап укрепления оборонного потенциала страны до конца 2030-х годов.

Третьим приоритетом работы Пфистера станет укрепление доверия к Федеральному департаменту по вопросам обороны, гражданской защиты и спорта, в частности путем усиления контроля за проектами и программами.

Также министр отметил, что к середине 2025 года Министерство обороны Швейцарии планирует представить стратегию оборонной политики.

Представитель центристов, 61-летний Мартин Пфистер возглавил Федеральный департамент по вопросам обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии с 1 апреля.

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