Британія витратить мільярди на профпідготовку, щоб не так залежати від мігрантів

Велика Британія витратить рекордні 3 мільярди фунтів стерлінгів (4 мільярди доларів) на розширення можливостей для навчання, що є частиною ширшої стратегії з підготовки місцевих кадрів, щоб заповнити прогалини на ринку праці та зменшити залежність від іноземних робітників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Інвестиції "переорієнтують ландшафт навичок на молодих вітчизняних талантів", створивши 120 тисяч нових можливостей для навчання в таких ключових секторах, як будівництво, інженерія, охорона здоров'я та соціальна допомога, а також цифрові технології, йдеться в заяві урядового департаменту освіти.

Більше ніж кожен п'ятий британець працездатного віку не має роботи і не шукає її, причому, за останніми офіційними даними, рівень безробіття становить 21,4% і постійно зростає з початку пандемії COVID-19.

Лейбористський уряд перебуває під тиском необхідності скоротити імміграцію після перемоги на місцевих виборах правої антиімміграційної партії Reform UK у травні, і з того часу він розробив плани щодо посилення правил отримання громадянства, обмеження віз для кваліфікованих робітників робочими місцями з вищою освітою та заохочення фірм до навчання місцевих жителів.

Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що експеримент з відкритими кордонами закінчився, коли були викладені ці заходи.

У вівторковій заяві йдеться, що заплановане підвищення на 32% збору за імміграційні навички, покликане відмовити бізнес від найму іноземних працівників, забезпечить до 45 тисяч додаткових навчальних місць для "підвищення кваліфікації місцевої робочої сили та зменшення залежності від міграції" у пріоритетних секторах.

Компанії заявили, що не можуть найняти достатню кількість персоналу на місцях, і попередили, що жорсткіші правила зашкодять економіці, якщо вони не будуть супроводжуватися фундаментальною ревізією системи професійної підготовки в країні.

Як повідомлялося, Велика Британія веде переговори з кількома країнами про відкриття там центрів для мігрантів, яким відмовили в наданні притулку та які мають бути повернені до своїх держав.

Нещодавно британський уряд також оголосив про радикальну реформу імміграційної системи.