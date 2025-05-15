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Британія прагне відкрити центри для тримання мігрантів у третіх країнах, як Італія

Новини — Четвер, 15 травня 2025, 16:16 — Олег Павлюк

Велика Британія веде переговори з кількома країнами про відкриття там центрів для мігрантів, яким відмовили в наданні притулку та які мають бути повернені до своїх держав.

Про це на пресконференції під час візиту до Албанії в четвер сказав британський премʼєр-міністр Кір Стармер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Стармер назвав центри тимчасового тримання мігрантів у третіх країнах "дуже важливою інновацією", яка доповнює інші заходи для боротьби з нелегальною міграцією.

"Ми ведемо переговори з низкою країн про створення центрів повернення. У належний час я зможу надати вам більш детальну інформацію з цього питання", – сказав він.

Після пресконференції речник премʼєра Британії уточнив, що центри будуть призначені для шукачів притулку, чиї заяви були відхилені і які намагаються завадити своїй депортації або втратили документи.

"Це гарантуватиме, що вони не матимуть можливості ускладнити своє виселення, використовуючи такі тактики, як створення сім'ї тощо, як ми бачили в минулих випадках. Це, очевидно, зменшить витрати платників податків", – додав речник.

Італія стала першою європейською державою, яка відкрила два центри тимчасового утримання мігрантів – в Албанії. Але наразі цей план заблокований італійськими судами.

Лейбористський уряд Стармера, який перебуває під тиском популярності антиміграційної популістської партії Reform UK, днями оголосив про радикальну реформу імміграційної системи Британії.

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Велика Британія міграційна криза
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