Британия потратит миллиарды на профподготовку, чтобы не так зависеть от мигрантов

Великобритания потратит рекордные 3 млрд фунтов стерлингов (4 млрд долларов) на расширение возможностей для обучения, что является частью более широкой стратегии по подготовке местных кадров, чтобы заполнить пробелы на рынке труда и уменьшить зависимость от иностранных работников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Инвестиции "переориентируют ландшафт навыков на молодых отечественных талантов", создав 120 тысяч новых возможностей для обучения в таких ключевых секторах, как строительство, инженерия, здравоохранение и социальная помощь, а также цифровые технологии, говорится в заявлении правительственного департамента образования.

Более чем каждый пятый британец трудоспособного возраста не имеет работы и не ищет ее, причем, по последним официальным данным, уровень безработицы составляет 21,4% и постоянно растет с начала пандемии COVID-19.

Лейбористское правительство находится под давлением необходимости сократить иммиграцию после победы на местных выборах правой антииммиграционной партии Reform UK в мае, и с тех пор оно разработало планы по ужесточению правил получения гражданства, ограничению виз для квалифицированных рабочих рабочими местами с высшим образованием и поощрению фирм к обучению местных жителей.

Премьер-министр Кир Стармер заявил, что эксперимент с открытыми границами закончился, когда были изложены эти меры.

В сделанном во вторник заявлении говорится, что запланированное повышение на 32% сбора за иммиграционные навыки, призванное отговорить бизнес от найма иностранных работников, обеспечит до 45 тысяч дополнительных учебных мест для "повышения квалификации местной рабочей силы и уменьшения зависимости от миграции" в приоритетных секторах.

Компании заявили, что не могут нанять достаточное количество персонала на местах, и предупредили, что более жесткие правила навредят экономике, если они не будут сопровождаться фундаментальной ревизией системы профессиональной подготовки в стране.

Как сообщалось, Великобритания ведет переговоры с несколькими странами об открытии там центров для мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища и которые должны быть возвращены в свои государства.

Недавно британское правительство также объявило о радикальной реформе иммиграционной системы.