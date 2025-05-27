В Грузії затримали колишнього бізнес-партнера Іванішвілі

Грузинська влада заявила у вівторок про арешт колишнього бізнес-партнера найвпливовішої людини Грузії Бідзіни Іванішвілі, який втік з країни на початку цього року на тлі судового процесу за звинуваченням у розкраданні криптовалюти.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Служба державної безпеки (СДБ) Грузії.

СДБ заявила, що 26 травня отримала "анонімне повідомлення", на підставі якого був затриманий ексгендиректор Фонду співінвестування Іванішвілі, бізнесмен Георгій Бачіашвілі. Він перебував на кордоні з Азербайджаном, на території між КПП "Червоний міст" і "Садахло", в нейтральній (зеленій) зоні.

На початку березня 2025 року ексгендиректор Фонду співінвестування Іванішвілі покинув Грузію. Згідно з винесеним у 2023 році судовим рішенням, Георгію Бачіашвілі було заборонено залишати країну.

10 березня 2025 року суд засудив його до 11 років позбавлення волі у справі про біткоїни. На момент оголошення рішення Бачіашвілі вже не перебував у Грузії.

Кримінальна справа про біткоїни проти бізнес-партнера Іванішвілі була порушена у 2023 році. Слідство стверджувало, що влітку 2015 року сторони вирішили вкластися в майнінг криптовалют: Бачіашвілі – 1,3 млн доларів, а Іванішвілі – 5 млн доларів, а прибуток мали поділити пропорційно своїм інвестиціям.

Прокуратура стверджує, що в жовтні 2017 року засуджений передав Іванішвілі лише 537 тисяч доларів, а решту біткоїнів на суму 40 млн доларів – привласнив і "відмив" за кордоном.

У березні цього року Бачіашвілі прокуратура висунула звинувачення в незаконному перетині кордону. Він оголошений в розшук. Суд змінив запобіжний захід бізнесменові на позбавлення волі.

Грузинський відділ антикорупційної організації Transparency International заявив, що проти Бачіашвілі немає достатніх доказів і що ця справа, ймовірно, відображає фінансові інтереси Іванішвілі.

Нагадаємо, весно. експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі суд визнав винним у справі щодо незаконного перетину державного кордону та призначив йому покарання – понад чотири роки за ґратами.