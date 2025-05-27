В Грузии задержали бывшего бизнес-партнера Иванишвили

Грузинские власти заявили во вторник об аресте бывшего бизнес-партнера самого влиятельного человека Грузии Бидзины Иванишвили, который сбежал из страны в начале этого года на фоне судебного процесса по обвинению в хищении криптовалюты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.

СГБ заявила, что 26 мая получила "анонимное сообщение", на основании которого был задержан экс-гендиректор Фонда соинвестирования Иванишвили, бизнесмен Георгий Бачиашвили. Он находился на границе с Азербайджаном, на территории между КПП "Красный мост" и "Садахло", в нейтральной (зеленой) зоне.

В начале марта 2025 года экс-гендиректор Фонда соинвестирования Иванишвили покинул Грузию. Согласно вынесенному в 2023 году судебному решению, Георгию Бачиашвили было запрещено покидать страну.

10 марта 2025 года суд приговорил его к 11 годам лишения свободы по делу о биткоинах. На момент оглашения решения Бачиашвили уже не находился в Грузии.

Уголовное дело о биткоинах против бизнес-партнера Иванишвили было возбуждено в 2023 году. Следствие утверждало, что летом 2015 года стороны решили вложиться в майнинг криптовалют: Бачиашвили – 1,3 млн долларов, а Иванишвили – 5 млн долларов, а прибыль должны были поделить пропорционально своим инвестициям.

Прокуратура утверждает, что в октябре 2017 года осужденный передал Иванишвили только 537 тысяч долларов, а остальные биткоины на сумму 40 млн долларов – присвоил и "отмыл" за рубежом.

В марте этого года Бачиашвили прокуратура предъявила обвинение в незаконном пересечении границы. Он объявлен в розыск. Суд изменил меру пресечения бизнесмену на лишение свободы.

Грузинский отдел антикоррупционной организации Transparency International заявил, что против Бачиашвили нет достаточных доказательств и что это дело, вероятно, отражает финансовые интересы Иванишвили.

Напомним, весной экс-президента Грузии Михеила Саакашвили суд признал виновным по делу о незаконном пересечении государственной границы и назначил ему наказание - более четырех лет за решеткой.