Фіцо відповів Мерцу на погрози наслідками за відступ від спільного курсу ЄС

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо назвав неприйнятною заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який пригрозив Словаччині та Угорщині наслідками у разі подальшого блокування спільних рішень Євросоюзу і відступу від спільного курсу ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", свою відповідь Фіцо опублікував у Facebook.

Фіцо заявив, що Словаччина "не школяр, якого треба повчати" і слова канцлера Німеччини "неприйнятні у сучасній Європі".

"Суверенна позиція Словаччини ґрунтується не на марнославстві, а наших національних інтересах. А політика єдино правильних обов’язкових поглядів – це заперечення суверенітету і демократії", – заявив Роберт Фіцо.

"Якщо ми не дослухаємося, то що буде, покарання? Це не шлях до єдності і співпраці. Сподіваюся, ми зможемо прояснити це питання, тому що такий стиль комунікації – контрпродуктивний", – додав прем’єр Словаччини.

Нагадаємо, Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина шукатиме заходи впливу на Словаччину і Угорщину через інструменти ЄС, у тому числі призупинення фінансування, якщо вони продовжать відхилятися від спільного курсу ЄС.

Нагадаємо, нещодавно соратники Фіцо заявили, що Словаччина має право вимагати фінансової компенсації від України.